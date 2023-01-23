Президент України назвав головну умову для перемоги у 2023 році

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 7742 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 17883 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 29812 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 40094 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 70485 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 49180 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 102186 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 74752 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 61630 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119390 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.1м/с
22%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 44725 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 35324 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 90126 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 35445 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 31643 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 70488 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 90622 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 102188 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 225198 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 274753 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 31985 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 35790 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 29468 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 33727 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 49178 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Президент України назвав головну умову для перемоги у 2023 році

Київ • УНН

 • 2198657 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вважає, що перемогу у війні можливо здобути вже у 2023 році, проте для цього українцям потрібно зберігати єдність і міцність, передає УНН.

Президент України назвав головну умову для перемоги у 2023 році

Деталі

У День Соборності України відбулася зустріч президента Володимира Зеленського та колишнього прем’єр-міністра Великої Британії, члена британського парламенту Бориса Джонсона зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У зустрічі взяли участь студенти з усіх регіонів України, а також представники Військового інституту КНУ. Відповідаючи на запитання молоді, Глава Української держави висловив переконання, що Україна точно переможе в цій війні.

“Ми вже перемогли, тому що об’єдналися, у нас велика нація, великий народ... Окрім того, важливо провести ще й фізичну деокупацію наших територій. Тоді це буде не лише теоретичною чи філософською перемогою — це буде реальністю”, — зазначив Зеленський.

За його словами, перемогу можливо здобути вже у 2023 році. Але для цього українцям потрібно зберігати єдність і міцність.

“Швидкість (завершення війни. — Ред.) залежить від декількох речей: міцності всередині України та міцності ззовні — допомоги партнерів. І не можна допускати уповільнення процесів що ззовні, що всередині, бо це затягуватиме війну”, — наголосив Глава держави.

Президент також відкинув будь-які твердження щодо необов’язковості перемоги України чи допустимості часткової перемоги нашої держави.

“Нічого не забудемо, нічого не пробачимо, усе точно повернемо. Все це зробимо як міцна цивілізована держава. Майбутня держава — член Євросоюзу. Майбутня незалежна держава, яку бачитимуть наші партнери у своєму колі в НАТО”, — заявив він.

Зеленський зазначив, що завершення війни у справедливий спосіб передбачає ініційована Україною формула миру.

“Формула миру — це потужна дипломатична зброя. Всі пункти там — справедливі й чесні щодо будь-якої держави, з повагою до статуту ООН, до суверенітету, до територіальної цілісності”, — сказав він.

Щоб ця мирна формула принесла результати, важливо об’єднати довкола її реалізації друзів і партнерів України — заручитися підтримкою як США, так і всіх лідерів Європи, зазначив президент.

“Ми, ваші друзі, допоможемо вам якомога швидше закінчити цю війну у 2023 році. Тому що це буде найкраще для світу — щоб не гинули люди, і це буде краще для України й, чесно кажучи, для російського народу теж. Закінчимо вже це”, — наголосив Джонсон.

За його словами, для завершення війни найперше потрібно якнайшвидше надати Україні всю необхідну зброю.

“Це означає, що треба надати танки. Я гордий, що ми — перша країна, яка надішле танки „Челенджер“, і ми очікуємо танків від інших країн. Ми хочемо отримати літаки для народу України, і нам треба досконаліше обладнання, озброєння всіх видів, яке дасть вам змогу захистити свою країну”, — сказав колишній Прем’єр-міністр Великої Британії.

Він також наголосив, що наявність сучасної зброї в української армії не призведе до ескалації, адже росія й так використовує на українській території всі наявні в неї засоби.

“Я був у Бучі. Як можна ескалувати більше в протистоянні, де одна сторона вже використовує найдосконаліші сучасні літаки, щоб бомбардувати житлові квартали? Україна заслуговує на всю можливу допомогу”, — сказав Джонсон.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.04
Bitcoin
$84,378.60
S&P 500
$5,425.00
Tesla
$257.10
Газ TTF
$34.43
Золото
$3,220.80
Ethereum
$1,659.02