Президент України назвав головну умову для перемоги у 2023 році

Деталі

У День Соборності України відбулася зустріч президента Володимира Зеленського та колишнього прем’єр-міністра Великої Британії, члена британського парламенту Бориса Джонсона зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У зустрічі взяли участь студенти з усіх регіонів України, а також представники Військового інституту КНУ. Відповідаючи на запитання молоді, Глава Української держави висловив переконання, що Україна точно переможе в цій війні.

“Ми вже перемогли, тому що об’єдналися, у нас велика нація, великий народ... Окрім того, важливо провести ще й фізичну деокупацію наших територій. Тоді це буде не лише теоретичною чи філософською перемогою — це буде реальністю”, — зазначив Зеленський.

За його словами, перемогу можливо здобути вже у 2023 році. Але для цього українцям потрібно зберігати єдність і міцність.

“Швидкість (завершення війни. — Ред.) залежить від декількох речей: міцності всередині України та міцності ззовні — допомоги партнерів. І не можна допускати уповільнення процесів що ззовні, що всередині, бо це затягуватиме війну”, — наголосив Глава держави.

Президент також відкинув будь-які твердження щодо необов’язковості перемоги України чи допустимості часткової перемоги нашої держави.

“Нічого не забудемо, нічого не пробачимо, усе точно повернемо. Все це зробимо як міцна цивілізована держава. Майбутня держава — член Євросоюзу. Майбутня незалежна держава, яку бачитимуть наші партнери у своєму колі в НАТО”, — заявив він.

Зеленський зазначив, що завершення війни у справедливий спосіб передбачає ініційована Україною формула миру.

“Формула миру — це потужна дипломатична зброя. Всі пункти там — справедливі й чесні щодо будь-якої держави, з повагою до статуту ООН, до суверенітету, до територіальної цілісності”, — сказав він.

Щоб ця мирна формула принесла результати, важливо об’єднати довкола її реалізації друзів і партнерів України — заручитися підтримкою як США, так і всіх лідерів Європи, зазначив президент.

“Ми, ваші друзі, допоможемо вам якомога швидше закінчити цю війну у 2023 році. Тому що це буде найкраще для світу — щоб не гинули люди, і це буде краще для України й, чесно кажучи, для російського народу теж. Закінчимо вже це”, — наголосив Джонсон.

За його словами, для завершення війни найперше потрібно якнайшвидше надати Україні всю необхідну зброю.

“Це означає, що треба надати танки. Я гордий, що ми — перша країна, яка надішле танки „Челенджер“, і ми очікуємо танків від інших країн. Ми хочемо отримати літаки для народу України, і нам треба досконаліше обладнання, озброєння всіх видів, яке дасть вам змогу захистити свою країну”, — сказав колишній Прем’єр-міністр Великої Британії.

Він також наголосив, що наявність сучасної зброї в української армії не призведе до ескалації, адже росія й так використовує на українській території всі наявні в неї засоби.

“Я був у Бучі. Як можна ескалувати більше в протистоянні, де одна сторона вже використовує найдосконаліші сучасні літаки, щоб бомбардувати житлові квартали? Україна заслуговує на всю можливу допомогу”, — сказав Джонсон.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.