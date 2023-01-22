Військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій. Про це глава держави сказав під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якій також брав участь колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон, пише УНН з посиланням на сайт ОП.
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Відповідаючи на запитання щодо поповнення особового складу українського війська, Глава держави повідомив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.
“Тому що це складно з різних причин — і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний”, — наголосив Зеленський.
Він також зазначив, що не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів, але Ставка Верховного Головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.
Президент України наголосив, що найважливішим ресурсом української армії є особовий склад, який потрібно берегти.
“Люди не просто важливі, а найважливіші”, — сказав він.
Нагадаємо
Як писав УНН, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув в Бучу на Київщині. Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.