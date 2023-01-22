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Военное руководство получило задание создать резервы личного состава - Зеленский

Киев • УНН

 • 1461476 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство получило задание создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий. Об этом глава государства сказал во время встречи со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в которой также принимал участие бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, пишет УНН со ссылкой на сайт ОП.

Военное руководство получило задание создать резервы личного состава - Зеленский

Детали

Отвечая на вопрос о пополнении личного состава украинской армии, Глава государства сообщил, что военное руководство получило задание создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.

“Потому что это сложно по разным причинам — и ранения, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальное”, — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что не может раскрыть подробностей мобилизационных процессов, но Ставка Верховного Главнокомандующего приняла соответствующие решения, и дальше командующие работают над их реализацией на своих направлениях.

Президент Украины подчеркнул, что важнейшим ресурсом украинской армии является личный состав, который нужно беречь.

“Люди не просто важны, а самые важные”, — сказал он.

Напомним

Как писал УНН, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Бучу на Киевщине. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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