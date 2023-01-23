Президент Украины назвал главное условие для победы в 2023 году

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В День Соборности Украины состоялась встреча президента Владимира Зеленского и бывшего премьер-министра Великобритании, члена британского парламента Бориса Джонсона со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Во встрече приняли участие студенты из всех регионов Украины, а также представители Военного института КНУ. Отвечая на вопросы молодежи, Глава Украинского государства выразил убеждение, что Украина точно победит в этой войне.

“Мы уже победили, потому что объединились, у нас большая нация, большой народ... Кроме того, важно провести ещё и физическую деоккупацию наших территорий. Тогда это будет не только теоретической или философской победой — это будет реальностью”, — отметил Зеленский.

По его словам, победу возможно одержать уже в 2023 году. Но для этого украинцам нужно сохранять единство и крепость.

“Скорость (завершения войны. — Ред.) зависит от нескольких вещей: прочности внутри Украины и прочности извне — помощи партнеров. И нельзя допускать замедления процессов что извне, что внутри, потому что это будет затягивать войну”, — подчеркнул Глава государства.

Президент также отверг любые утверждения о необязательности победы Украины или допустимости частичной победы нашего государства.

“Ничего не забудем, ничего не простим, все точно вернем. Все это сделаем как крепкое цивилизованное государство. Будущее государство, член Евросоюза. Будущее независимое государство, которое будут видеть наши партнеры в своем кругу в НАТО”, — заявил он.

Зеленский отметил, что завершение войны справедливым способом предусматривает инициированная Украиной формула мира.

“Формула мира — это мощное дипломатическое оружие. Все пункты там — справедливы и честны в отношении любого государства, с уважением к уставу ООН, к суверенитету, к территориальной целостности”, — сказал он.

Чтобы эта мирная формула принесла результаты, важно объединить вокруг ее реализации друзей и партнеров Украины — заручиться поддержкой как США, так и всех лидеров Европы, отметил президент.

“Мы, ваши друзья, поможем вам как можно скорее закончить эту войну в 2023 году. Потому что это будет лучше всего для мира — чтобы не гибли люди, и это будет лучше для Украины и, честно говоря, для русского народа тоже. Закончим уже это”, — подчеркнул Джонсон.

По его словам, для завершения войны прежде всего нужно как можно быстрее предоставить Украине все необходимое оружие.

"Это означает, что надо предоставить танки. Я горд, что мы - первая страна, которая пришлет танки "Челенджер", и мы ожидаем танков от других стран. Мы хотим получить самолеты для народа Украины, и нам надо более совершенное оборудование, вооружение всех видов, которое позволит вам защитить свою страну", - сказал бывший Премьер-министр Великобритании.

Он также подчеркнул, что наличие современного оружия у украинской армии не приведет к эскалации, ведь россия и так использует на украинской территории все имеющиеся у нее средства.

"Я был в Буче. Как можно эскалировать больше в противостоянии, где одна сторона уже использует самые совершенные современные самолеты, чтобы бомбить жилые кварталы? Украина заслуживает всей возможной помощи", - сказал Джонсон.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство получило задание создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.