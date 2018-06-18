Президент Туреччини допомагатиме Україні в питанні звільненні заручників - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган буде допомагати Україні в питанні звільненні заручників. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив в ефірі "5 каналу", передає УНН.
"Він (Ердоган – ред.) сказав, що буде нам допомагати. Ми про це говорили", - заявив Клімкін.
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Більше коментувати цю тему Клімкін не захотів, щоб не нашкодити процесу.
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