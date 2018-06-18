Президент Турции будет помогать Украине в вопросе освобождения заложников - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет помогать Украине в вопросе освобождении заложников. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в эфире "5 канала", передает УНН.
"Он (Эрдоган - ред.) сказал, что будет нам помогать. Мы об этом говорили", - заявил Климкин.
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Больше комментировать эту тему Климкин не захотел, чтобы не навредить процессу.
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