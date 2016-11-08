Президент Туреччини 11 листопада відвідає Білорусь
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган здійснить офіційний візит до Білорусі 11 листопада 2016 року. Про це йдеться в повідомленні на сайті турецького президента, передає УНН.
Під час зустрічі президенти Білорусі і Туреччини обговорять питання двосторонніх відносин.
У ході переговорів будуть підписані угоди й протоколи про поглиблення співпраці між двома країнами.
Також президенти візьмуть участь у відкритті мечеті в Мінську, що здійснюється за допомогою релігійного фонду Туреччини.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в неділю, 6 листопада, звинуватив Європу в “пособництві тероризму” через буцімто підтримку “Робітничої партії Курдистану” (РПК).