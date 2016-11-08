Президент Турции 11 ноября посетит Беларусь

Во время встречи президенты Беларуси и Турции обсудят вопросы двусторонних отношений.

В ходе переговоров будут подписаны соглашения и протоколы об углублении сотрудничества между двумя странами.

Также президенты примут участие в открытии мечети в Минске, которое осуществят с помощью религиозного фонда Турции.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 6 ноября, обвинил Европу в "пособничестве терроризму" из-за якобы поддержки "Рабочей партии Курдистана" (РПК).