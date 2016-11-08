Президент Турции 11 ноября посетит Беларусь
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Беларусь 11 ноября 2016 г. Об этом говорится в сообщении на сайте турецкого президента, передает УНН.
Во время встречи президенты Беларуси и Турции обсудят вопросы двусторонних отношений.
В ходе переговоров будут подписаны соглашения и протоколы об углублении сотрудничества между двумя странами.
Также президенты примут участие в открытии мечети в Минске, которое осуществят с помощью религиозного фонда Турции.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 6 ноября, обвинил Европу в "пособничестве терроризму" из-за якобы поддержки "Рабочей партии Курдистана" (РПК).