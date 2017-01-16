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Президент сьогодні планує вилетіти у Давос на економічний форум - АП

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко сьогодні планує вилетіти у Давос на Всесвітній економічний форум. Про це повідомили УНН у Департаменті інформаційної політики Адміністрації Президента України.

"Президент сьогодні летить у Давос", - сказали у Департаменті інформаційної політики.

За інформацією АПУ, у Президента заплановано низка зустрічей з європейськими лідерами "для зміцнення антипутінської коаліції".

Нагадаємо, за даними Bloomberg, обраний президент Дональд Трамп не відправлятиме своїх представників на форум в Давосі, натомість Сполучені Штати представлятимуть віце-президент Джозеф Байден і держсекретар Джон Керрі.

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