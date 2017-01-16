Президент сегодня планирует вылететь в Давос на экономический форум - АП
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сегодня планирует вылететь в Давос на Всемирный экономический форум. Об этом сообщили УНН в Департаменте информационной политики Администрации Президента Украины.
"Президент сегодня летит в Давос", - сказали в Департаменте информационной политики.
По информации АПУ, у Президента запланирован ряд встреч с европейскими лидерами "для укрепления антипутинской коалиции".
Напомним, по данным Bloomberg, избранный президент Дональд Трамп не будет отправлять своих представителей на форум в Давосе, Соединенные Штаты будут представлять вице-президент Джозеф Байден и госсекретарь Джон Керри.