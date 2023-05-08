Президент Словаччини формує новий тимчасовий уряд після відставки Хегера
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер подав у відставку з посади голови тимчасового уряду в неділю, пославшись на розбіжності із президентом Зузаною Чапутовою. Про це УНН інформує посилаючись на dpa.
Хегер просив звільнити його з посади на тій підставі, що Чапутова не прийняла жодної з його пропозицій щодо управління в умовах нинішньої політичної кризи в період до парламентських виборів, призначених на 30 вересня.
Після відставки Чапутова оголосила формування уряду експертів та державних службовців на чолі з фінансовим експертом Людовітом Одором, нині віцепрезидентом Словацького національного банку NBS.
Президент заявила, що міністрів уже обрано, але вони не будуть призначені до 15 травня, тому що вона спочатку поінформує парламентські партії. До того часу виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Едуард Хегер зобов'язаний продовжувати свою роботу, додала вона.
До нового тимчасового уряду увійдуть експерти, які не збиралися балотуватися на виборах 30 вересня, сказала Чапутова, додавши, що це виключить можливість зловживання повноваженнями тимчасового уряду з метою передвиборчої кампанії.
Доповнення
Уряд Хегера рішуче підтримував Україну в боротьбі з російським вторгненням, але ця підтримка — одне з небагатьох питань, з яких він має підтримку президента і більшості в парламенті.
Уряд Хегера втратив більшість минулого літа і був повалений в результаті вотуму недовіри в грудні. З того часу він керував з обмеженими повноваженнями.
Президент доручила йому організувати дострокові вибори, але Хегер відклав їх до кінця вересня. Хегер неодноразово попереджав, що соціал-демократи, яких він критикував як корумпованих, можуть повернутися до влади.