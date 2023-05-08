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Президент Словакии формирует новое временное правительство после отставки Хегера

Президент Словакии формирует новое временное правительство после отставки Хегера

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер подал в отставку с должности главы временного правительства в воскресенье, сославшись на разногласия с президентом Зузаной Чапутовой. Об этом информирует УНН ссылаясь на dpa.

Хегер просил уволить его с должности на том основании, что Чапутова не приняла ни одно из его предложений по управлению в условиях нынешнего политического кризиса в период до парламентских выборов, назначенных на 30 сентября.

После отставки Чапутова объявила о формировании правительства экспертов и государственных служащих во главе с финансовым экспертом Людовитом Одором, ныне вице-президентом Словацкого национального банка NBS.

Президент заявила, что министры уже избраны, но они не будут назначены до 15 мая, потому что она сначала проинформирует парламентские партии. К тому времени исполняющий обязанности премьер-министра Эдуард Хегер обязан продолжать свою работу, добавила она.

В новое временное правительство войдут эксперты, которые не собирались баллотироваться на выборах 30 сентября, сказала Чапутова, добавив, что это исключит возможность злоупотребления полномочиями временного правительства в целях предвыборной кампании.

Дополнение

Правительство Хегера решительно поддерживало Украину в борьбе с российским вторжением, но эта поддержка — один из немногих вопросов, по которым он имеет поддержку президента и большинства в парламенте.

Правительство Хегера потеряло большинство прошлым летом и было свергнуто в результате вотума недоверия в декабре. С этого времени он руководил с ограниченными полномочиями.

Президент поручила ему организовать досрочные выборы, но Хегер отложил их до конца сентября. Хегер неоднократно предупреждал, что социал-демократы, которых он критиковал как коррумпированных, могут вернуться к власти.

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