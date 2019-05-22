Президент скасував Указ про призначення Зеркаль
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Указ про призначення Олени Зеркаль заступником глави Адміністрації президента скасований іншим Указом глави держави, повідомляє УНН.
“Скасувати як такий, що нереалізований, Указ Президента України від 21 травня 2019 року № 309 “Про призначення О.Зеркаль Заступником Глави Адміністрації Президента України”, — йдеться в Указі про скасування Указу Президента України від 21 травня 2019 року № 309.
Нагадаємо, вчора Указом Президента Олена Зеркаль була призначена на посаду заступника глави АП. Однак пізніше документ зник з сайту Президента.
Олена Зеркаль частково прояснила ситуацію з відмовою від посади заступника голови Адміністрації президента, заявивши, що справа не в посаді.
Ймовірно причиною відмови Зеркаль зайняти посаду стала заява глави АП Андрія Богдана про ймовірність винесення на референдум питання досягнення мирних домовленостей з Росією.