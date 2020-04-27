Президент розповів про ситуацію з пожежами на Житомирщині та в Зоні відчуження

КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Житомирській області минулої доби було ліквідовано два осередки пожежі, у Зоні відчуження - також два осередки, і загрози розповсюдження вогню на інших осередках наразі немає. Радіаційний фон у Києві та області - у межах норми. Про це під час відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.