Президент розповів про ситуацію з пожежами на Житомирщині та в Зоні відчуження
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Житомирській області минулої доби було ліквідовано два осередки пожежі, у Зоні відчуження - також два осередки, і загрози розповсюдження вогню на інших осередках наразі немає. Радіаційний фон у Києві та області - у межах норми. Про це під час відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Ситуація в Житомирській області є контрольованою. Минулої доби було ліквідовано два осередки пожежі. Зараз тривають активні роботи на інших осередках. До цих робіт залучено понад 500 осіб та 95 одиниць техніки.
У Зоні відчуження ліквідовано два осередки, загрози розповсюдження вогню на інших осередках наразі немає. З вогнем ведуть боротьбу більш як тисяча наших рятувальників і пожежників, а також 235 одиниць техніки. Радіаційний фон у столиці, Київській області та у Зоні відчуження в межах норми", - повідомив Зеленський.
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Він також висловив свою подяку ліквідаторам до роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
"Вчора, 26 квітня, були роковини страшної трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Я хочу ще раз подякувати та низько вклонитись усім ліквідаторам аварії на ЧАЕС за їхню мужність, яка зупинила страшне лихо не тільки для України, а й для всього людства. 34 роки тому вони стали на захист кожного з нас – ціною власного життя та здоров’я.
Сьогодні така ситуація, коли кожен з нас може вберегти життя людей навколо. І для цього потрібно не так багато. Як мінімум – залишатися вдома", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, у своїй заяві до річниці Чорнобильської катастрофи Президент зазначив, що Чорнобильська катастрофа - трагедія планетарного масштабу, а міжнародна солідарність є запорукою вирішення глобальних проблем.