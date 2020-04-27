Президент рассказал о ситуации с пожарами в Житомирской области и в Зоне отчуждения

"Ситуация в Житомирской области является контролируемой. За прошедшие сутки было ликвидировано два очага пожара. Сейчас идут активные работы на других ячейках. К работам привлечено более 500 человек и 95 единиц техники.

В Зоне отчуждения ликвидированы две ячейки, угрозы распространения огня на других ячейках пока нет. С огнем борются более тысячи наших спасателей и пожарных, а также 235 единиц техники. Радиационный фон в столице, Киевской области и в Зоне отчуждения в пределах нормы", - сообщил Зеленский.

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Он также выразил свою благодарность ликвидаторам к годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

"Вчера, 26 апреля, была годовщина страшной трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Я хочу еще раз поблагодарить и низко поклониться всем ликвидаторам аварии на ЧАЭС за их мужество, которое остановило страшное бедствие не только для Украины, но и для всего человечества. 34 года назад они встали на защиту каждого из нас - ценой собственной жизни и здоровья.

Сегодня такая ситуация, когда каждый из нас может уберечь жизни людей вокруг. И для этого нужно не так много. Как минимум - оставаться дома ", - сказал Зеленский.

Напомним, в своем заявлении к годовщине Чернобыльской катастрофы Президент отметил, что Чернобыльская катастрофа - трагедия планетарного масштаба, а международная солидарность является залогом решения глобальных проблем.