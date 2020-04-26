Зеленський вирушив до Чорнобильської зони
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Розпочалася робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Київської області, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.
"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Київської області. Глава держави візьме участь у церемонії вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС", - повідомили у пресслужбі.
Також Володимир Зеленський огляне місце пожежі в Чорнобильській зоні.
Президент зустрінеться з працівниками ДСНС України, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Зоні відчуження, та вручить державні нагороди.
Нагадаємо, у своїй заяві до річниці Чорнобильської катастрофи Президент зазначив, що Чорнобильська катастрофа - трагедія планетарного масштабу, а міжнародна солідарність є запорукою вирішення глобальних проблем.