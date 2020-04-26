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Президент до річниці Чонобильської трагедії: міжнародна солідарність залишається запорукою вирішення глобальних проблем

Президент до річниці Чонобильської трагедії: міжнародна солідарність залишається запорукою вирішення глобальних проблем

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Чорнобильська катастрофа - трагедія планетарного масштабу, а міжнародна солідарність є запорукою вирішення глобальних проблем. Про це йдеться у заяві Президента України Володимира Зеленського з нагоди 34 річниці Чорнобильської трагедії, повідомляє УНН.

"34 роки тому на українській землі сталася небачена трагедія: мирний атом, покликаний полегшувати життя й покращувати добробут людей, вийшов з-під контролю і став загрозою для всього живого на великій території навколо Чорнобильської атомної електростанції та далеко за її межами.

Для подолання наслідків аварії у той час бракувало навичок і знань, спеціальної техніки й обладнання. Проблему серйозно ускладнили дії тодішнього керівництва СРСР, яке до останнього намагалося приховати справжні наслідки катастрофи, наражаючи на смертельну небезпеку сотні тисяч громадян: і тих, хто боровся з наслідками вибуху на четвертому енергоблоці, і просто жителів навколишніх територій.

У цей день ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю героїв, які врятували майбутнє від радіаційної небезпеки й відійшли у вічність", - йдеться у заяві глави держави.

Зеленський висловив глибоку шану ліквідаторам і добрі слова на адресу представників різних професій, які сьогодні забезпечують відновлення та розвиток територій, що зазнали радіоактивного забруднення, а також захищають ці землі від нових стихійних лих.

«Чорнобильська катастрофа – це без перебільшення лихо планетарного масштабу. Вона стала не тільки гірким уроком з недавнього минулого, а й пересторогою на майбутнє. Планета Земля є колискою і домівкою для всього людства, і тому її збереження є відповідальністю кожної людини і спільним обов’язком усіх націй світу.

Переконаний, що запорукою розв’язання глобальних проблем сучасності, серед яких і Чорнобильська трагедія, й надалі залишатимуться міжнародна солідарність і злагоджена праця заради кращого майбутнього нинішнього та прийдешніх поколінь", - заявив Президент Володимир Зеленський.

Як повідомляв УНН, МЗС України у заяві з нагоди річниці Чорнобильської катастрофи наголосило, що держава докладає максимум зусиль для подолання наслідків трагедії. Водночас у зовнішньополітичному відомстві наголосили на важливості підтримки міжнародних партнерів.

Нагадаємо, сьогодні виповнилося 34 роки від дня Чорнобилської катастрофи.

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