Президент к годовщине Чонобильськои трагедии: международная солидарность остается залогом решения глобальных проблем

"34 года назад на украинской земле произошла невиданная трагедия: мирный атом, призванный облегчать жизнь и улучшать благосостояние людей, вышел из-под контроля и стал угрозой для всего живого на большой территории вокруг Чернобыльской атомной электростанции и далеко за ее пределами.

Для преодоления последствий аварии в то время не хватало навыков и знаний, специальной техники и оборудования. Проблему серьезно осложнили действия тогдашнего руководства СССР, которое до последнего пыталось скрыть истинные последствия катастрофы, подвергая смертельной опасности сотни тысяч граждан: и тех, кто боролся с последствиями взрыва на четвертом энергоблоке, и просто жителей окрестных территорий.

В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью героев, которые спасли будущее от радиационной опасности и отошли в вечность", - говорится в заявлении Главы государства.

Зеленский выразил глубокое уважение ликвидаторам и добрые слова в адрес представителей различных профессий, которые сегодня обеспечивают восстановление и развитие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также защищают эти земли от новых стихийных бедствий.

"Чернобыльская катастрофа - это без преувеличения бедствие планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира.

Убежден, что залогом решения глобальных проблем современности, среди которых и Чернобыльская трагедия, и в дальнейшем будут оставаться международная солидарность и слаженная работа ради лучшего будущего нынешнего и грядущих поколений", - заявил Президент Владимир Зеленский.

Как сообщал УНН, МИД Украины в заявлении по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы отметило, что государство прилагает максимум усилий для преодоления последствий трагедии. В то же время во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули важность поддержки международных партнеров.

Напомним, сегодня исполнилось 34 года со дня Чернобыльской катастрофы.