ДСНС: ліквідовано пожежу на межі Чорнобильської зони

КИЇВ. 27 квітня. УНН. На ранок у Київській області було ліквідовано пожежу, що виникла на 2 гектарах на межі Чорнобильської зони і загрожувала поширитися на територію Зони відчуження в лісовий масив. Наразі продовжуються роботи з ліквідації двох осередків пожеж - поблизу сіл Крива Гора та Рудьки – Буряківка. Про це станом на 16 годину понеділка повідомили у пресслужбі ДСНС України, передає УНН.