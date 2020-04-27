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ДСНС: ліквідовано пожежу на межі Чорнобильської зони

ДСНС: ліквідовано пожежу на межі Чорнобильської зони

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. На ранок у Київській області було ліквідовано пожежу, що виникла на 2 гектарах на межі Чорнобильської зони і загрожувала поширитися на територію Зони відчуження в лісовий масив. Наразі продовжуються роботи з ліквідації двох осередків пожеж - поблизу сіл Крива Гора та Рудьки – Буряківка. Про це станом на 16 годину понеділка повідомили у пресслужбі ДСНС України, передає УНН.

"Протягом минулої доби в Зоні відчуження ліквідовано осередок торфу у Денисовицькому лісництві (Поліське), а також пожежу (2 га), що виникла на межі Зони відчуження (с. Стара Марківка Поліського району) і загрожувала поширитися на територію Зони відчуження в лісовий масив", - вказали у ДСНС.

Оперативними діями "на вечір пожежу локалізовано, а на ранок було ліквідовано", додали у відомстві.

27 квітня продовжуються роботи з ліквідації осередків пожеж поблизу сіл Крива Гора та Рудьки – Буряківка.

"Загроза розповсюдження вогню на всіх осередках відсутня. Спостерігається незначне задимлення на окремих ділянках", - зауважили у ДСНС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Житомирщині ліквідували ще один осередок пожежі у лісі

Також вказано, що здійснюється проливання тліючої лісової підстилки, пеньків та деревини. Продовжується окараулювання та чергування пожежних розрахунків на локалізованому осередку у Дитятківському лісництві. Інженерною технікою з початку робіт створено близько 1 тис. км мінералізованих смуг і доріг, зазначили у відомстві.

До гасіння пожеж в Зоні відчуження залучено 1 тис. 60 осіб та 235 од. техніки (з них від ДСНС понад 1 тис. осіб та 220 од. техніки, у тому числі 3 вертольоти).

"Радіаційний фон по м. Києву, Київській області та у Зоні відчуження у межах природних фонових значень", - наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, на ранок 27 квітня повідомлялося, що у Зоні відчуження намагаються погасити вогонь в чотирьох лісництвах.

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