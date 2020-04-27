ДСНС: ликвидирован пожар на границе Чернобыльской зоны

КИЕВ. 27 апреля. УНН. На утро в Киевской области был ликвидирован пожар, возникший на 2 гектарах на границе Чернобыльской зоны и угрожавший распространиться на территорию Зоны отчуждения в лесной массив. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации двух очагов пожаров - вблизи сел Кривая Гора и Рудьки - Буряковка. Об этом по состоянию на 16 часов понедельника сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.