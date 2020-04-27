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ДСНС: ликвидирован пожар на границе Чернобыльской зоны

ДСНС: ликвидирован пожар на границе Чернобыльской зоны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. На утро в Киевской области был ликвидирован пожар, возникший на 2 гектарах на границе Чернобыльской зоны и угрожавший распространиться на территорию Зоны отчуждения в лесной массив. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации двух очагов пожаров - вблизи сел Кривая Гора и Рудьки - Буряковка. Об этом по состоянию на 16 часов понедельника сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.

"За прошедшие сутки в Зоне отчуждения ликвидировано очаг торфа в Денисовицком лесничестве (Полесское), а также пожар (2 га), возникший на границе Зоны отчуждения (с. Старая Марковка Полесского района) и грозивший распространиться на территорию Зоны отчуждения в лесной массив", - указали в ГСЧС.

Оперативными действиями "на вечер пожар локализован, а на утро был ликвидирован", добавили в ведомстве.

27 апреля продолжаются работы по ликвидации очагов пожаров вблизи сел Кривая Гора и Рудьки - Буряковка.

"Угроза распространения огня на всех очагах отсутствует. Наблюдается незначительное задымление на отдельных участках", - отметили в ГСЧС .

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Также указано, что осуществляется пролив тлеющей лесной подстилки, пеньков и древесины. Продолжается окарауливание и дежурство пожарных расчетов на локализованном очаге в Дитяткивськом лесничестве. Инженерной техникой с начала работ создано около 1 тыс. км минерализованных полос и дорог, отметили в ведомстве.

К тушению пожаров в Зоне отчуждения привлечено 1 тыс. 60 человек и 235 ед. техники (из них от ГСЧС более 1 тыс. человек и 220 ед. техники, в том числе 3 вертолета).

"Радиационный фон по г. Киеву, Киевской области и в Зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений", - отметили в ГСЧС.

Напомним, на утро 27 апреля сообщалось, что в Зоне отчуждения пытаются погасить огонь в четырех лесничествах.

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