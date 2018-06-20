Президент призначив посла України у Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент Петро Порошенко призначив послом України у Вірменії генерал-лейтенанта Петра Литвина. Про це повідомляє УНН з посиланням на пре-сслужбу Президента.
"Призначити Литвина Петра Михайловича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Вірменія", - сказано у наказі Претра Порошенко.
Як повідомляв УНН, Станом на 8 червня Україна не має послів у 16 іноземних державах. А саме: Алжирській Народній Демократичній Республіці; Республіці Вірменія; Грецькій Республіці; Королівстві Данія; Естонській Республіці; Ефіопії; Ірландії; Киргизькій Республіці; Республіці Куба; Латвійській Республіці; Республіці Перу; Південно-Африканській Республіці; Російській Федерації: Республіці Хорватія; Чорногорії; Швейцарській Конфедерації.