Президент назначил посла Украины в Армении

"Назначить Литвина Петра Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Армения", - говорится в приказе Претр Порошенко.



Как сообщал УНН, по состоянию на 8 июня Украина не имеет послов в 16 иностранных государствах. А именно: Алжирской Народной Демократической Республике; Республике Армения; Греческой Республике; Королевстве Дания; Эстонской Республике; Эфиопии; Ирландии; Кыргызской Республике; Республике Куба; Латвийской Республике; Республике Перу; Южно-Африканской Республике; Российской Федерации: Республике Хорватия; Черногории; Швейцарской Конфедерации.