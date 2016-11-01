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Президент привітав українців з 98-ю річницею проголошення ЗУНР

Президент привітав українців з 98-ю річницею проголошення ЗУНР

Київ • УНН

 • 23748 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав громадян з нагоди відзначення 98-ї річниці проголошення Західно-Української Народної Республіки, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.

"Сьогодні річниця знаменної події в історії національного державотворення – проголошення Західно-Української Народної Республіки."Український народе! Голосимо тобі вість про твоє визволення з віковічної неволі. Від нині Ти господар своєї землі, вільний горожанин Української Держави". Цими словами відозви Української Національної Ради було фактично утворено ЗУНР. А кількома годинами раніше, у ніч на 1 листопада 1918 року, українські стрілецькі частини під командуванням Дмитра Вітовського без жодного пострілу взяли під контроль найважливіші установи Львова", - зазначив Глава держави.

Листопадова національно-демократична революція в Галичині, зауважив Президент, стала важливою ланкою процесу, який завершився створенням у січні 1919 року єдиної Соборної України, чим було продемонстровано усьому світові волю нашого народу до свободи і незалежності.

"Відзначаючи ті буремні події, ми передусім віддаємо шану подвигу українців, які засвідчили незламність духу, самовідданість у боротьбі за національну державність", - наголосив він.

П.Порошенко підкреслив, що "соборність, здобута кров’ю мільйонів патріотів, та незалежність, яку нині боронять від агресора українські воїни, – є нашими священними надбаннями".

"Вітаю вас із цією визначною річницею. Бажаю усім миру, щастя і добра, а нашій Україні – перемоги, єдності та процвітання", - резюмував Президент.

Українські Національні Новини

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