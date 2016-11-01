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Президент поздравил украинцев с 98-й годовщиной провозглашения ЗУНР

Президент поздравил украинцев с 98-й годовщиной провозглашения ЗУНР

Киев • УНН

 • 23748 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан по случаю 98-й годовщины провозглашения Западно-Украинской Народной Республики, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.

"Сегодня годовщина знаменательного события в истории национального государствообразования - провозглашение Западно-Украинской Народной Республики. "Украинский народ! Сообщаем тебе весть о твоем освобождении от вековечной неволи. Отныне Ты хозяин своей земли, свободный горожанин Украинского государства". Этими словами обращения Украинской Национальной Рады была фактически создана ЗУНР. А несколькими часами ранее, в ночь на 1 ноября 1918 года, украинские стрелковые части под командованием Дмитрия Витовского без единого выстрела взяли под контроль важнейшие учреждения Львова", - отметил Глава государства.

Ноябрьская национально-демократическая революция в Галиции, отметил Президент, стала важным звеном процесса, который завершился созданием в январе 1919 года единой Соборной Украины, чем было продемонстрировано всему миру волю нашего народа к свободе и независимости.

"Отмечая те бурные события, мы прежде всего чтим подвиг украинцев, которые показали силу духа, самоотверженность в борьбе за национальную государственность", - подчеркнул он.

П.Порошенко подчеркнул, что "соборность, полученная кровью миллионов патриотов, и независимость, которую сейчас защищают от агрессора украинские воины, - являются нашими священными достижениями".

"Поздравляю вас с этой знаменательной годовщиной. Желаю всем мира, счастья и добра, а нашей Украине - победы, единства и процветания", - резюмировал Президент.

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