Президент присвоїв звання генерал-майора голові розвідки Буданову

Деталі

Указ №207/2022 підписаний 3 квітня.

“Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу БУДАНОВУ Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України”, – сказано в тексті указу.

Додамо

5 серпня 2020 року президент України Володимир Зеленський призначив полковника Буданова начальником Головного управління розвідки Міноборони України. На цьому посту Буданов змінив Василя Бурбу. 24 серпня 2021 року Буданову було присвоєно військове звання бригадного генерала.