Президент присвоїв звання генерал-майора голові розвідки Буданову
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про присвоєння військового звання генерал-майора Кирилу Буданову – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це йдеться в указі Зеленського, інформує УНН.
Деталі
Указ №207/2022 підписаний 3 квітня.
“Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу БУДАНОВУ Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України”, – сказано в тексті указу.
Додамо
5 серпня 2020 року президент України Володимир Зеленський призначив полковника Буданова начальником Головного управління розвідки Міноборони України. На цьому посту Буданов змінив Василя Бурбу. 24 серпня 2021 року Буданову було присвоєно військове звання бригадного генерала.