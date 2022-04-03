Президент присвоил звание генерал-майора главе разведки Буданову
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о присвоении воинского звания генерал-майора Кириллу Буданову - начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом говорится в указе Зеленского, информирует УНН.
Детали
Указ №207/2022 подписан 3 апреля.
“Присвоить военное звание генерал-майора бригадному генералу БУДАНОВУ Кириллу Алексеевичу - начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины”, - сказано в тексте указа.
Добавим
5 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил полковника Буданова начальником Главного управления разведки Минобороны Украины. На этом посту Буданов сменил Василия Бурбу. 24 августа 2021 года Буданову было присвоено воинское звание бригадного генерала.