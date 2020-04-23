Президент порадив українцям на карантині “прокачати” свої знання з іноземних мов
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський порадив українцям під час карантину вивчати вдома іноземні мови та підвищувати свої навички. Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає УНН.
“Зараз, перебуваючи вдома, ми можемо всією країною “прокачати” власні навички та знання іноземних мов. Обов’язково настане день, коли це все закінчиться і до нас в Україну зможуть завітати іноземні туристи. Давайте за час карантину підвищимо свій рівень іноземної мови та зустрінемо гостей чистим та бездоганним “Welcome to Ukraine”, - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський рекомендує українцям під час карантину почати готуватися до літа і займатися фізкультурою.