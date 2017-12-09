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Президент Польщі відвідає Україну 13 грудня

Президент Польщі відвідає Україну 13 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У середу, 13 грудня 2017 року, президент Республіки Польща Анджей Дуда відвідає Україну. Про це у суботу повідомили в прес-службі президента Республіки Польща, передає УНН.

Основною темою переговорів стане політика безпеки в контексті ситуації на сході України. Дуда в рамкаж візиту до України зустрінеться з президентом Петром Порошенко, спостерігачами від СММ ОБСЄ і представниками ПРООН. 

Президент Польщі також має намір відвідати могилу польським солдатам, убитим НКВС, похованим на кладовищі жертв тоталітаризму в Харкові.

Як повідомляв УННУкраїна і Польща домовилися оптимізувати і скоротити список українців, яким заборонений в’їзд до Польщі.

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