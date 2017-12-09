Президент Польши посетит Украину 13 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В среду, 13 декабря 2017 года, президент Республики Польша Анджей Дуда посетит Украину. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе президента Республики Польша, передает УНН.
Основной темой переговоров станет политика безопасности в контексте ситуации на востоке Украины. Дуда в рамкаж визита в Украину встретится с президентом Петром Порошенко, наблюдателями от СММ ОБСЕ и представителями ПРООН.
Президент Польши также намерен посетить могилу польским солдатам, убитым НКВД, похороненным на кладбище жертв тоталитаризма в Харькове.
Как сообщал УНН, Украина и Польша договорились оптимизировать и сократить список украинском, которым запрещен въезд в Польшу.