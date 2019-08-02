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Президент підтвердив, що керівник Офісу Богдан написав заяву на звільнення

Президент підтвердив, що керівник Офісу Богдан написав заяву на звільнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від Керівника Офісу Президента України Андрія Богдана. Це відбулося під час розмови з представниками ЗМІ в Івано-Франківську в рамках робочої поїздки Глави держави, пише УНН з посиланням на прес-службу Президента.

“Ми не тримаємося за владу. Ми — всі ключові люди, які зі мною прийшли, — домовилися з самого початку, що напишемо заяви на звільнення. Якщо суспільство чи Президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку”, — заявив Глава держави.

Зеленський уточнив, що станом на сьогодні не підписував цю заяву на звільнення Андрія Богдана.

Також Президент зазначив, що за потреби може показати суспільству всі заяви на звільнення від членів його команди.

Як стало відомо раніше, заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка прокоментував інформацію про те, що керівник ОПУ Андрій Богдан подав у відставку.

Українські Національні Новини

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