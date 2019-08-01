В Офісі Президента прокоментували інформацію про "відставку" Богдана
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка прокоментував інформацію про те, що керівник ОПУ Андрій Богдан подав у відставку, передає УНН із посиланням на телеканал НАШ.Максі-ТВ.
Крім того, як було зазначено в ефірі, представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук також не чув про ймовірну відставку голови ОПУ.
Раніше джерела повідомили, що голова Офісу Президента України Андрій Богдан написав заяву на звільнення з посади.
Як повідомило джерело, у заяві зазначено, що Богдан просить звільнити його з посади "за власним бажанням".
Щоправда співрозмовник відзначив, що у заяві є цікавий момент, Богдан просить звільнити його "з моменту бажання".
Нагадаємо, петиція, в якій вимагається усунення з посади глави Офіса президента Андрія Богдана, набрала на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України необхідні 25 тисяч голосів.