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В Офісі Президента прокоментували інформацію про "відставку" Богдана

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка прокоментував інформацію про те, що керівник ОПУ Андрій Богдан подав у відставку, передає УНН із посиланням на телеканал НАШ.Максі-ТВ.

Крім того, як було зазначено в ефірі, представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук також не чув про ймовірну відставку голови ОПУ.

Раніше джерела повідомили, що голова Офісу Президента України Андрій Богдан написав заяву на звільнення з посади

Як повідомило джерело, у заяві зазначено, що Богдан просить звільнити його з посади "за власним бажанням".

Щоправда співрозмовник відзначив, що у заяві є цікавий момент, Богдан просить звільнити його "з моменту бажання".

Нагадаємо, петиція, в якій вимагається усунення з посади глави Офіса президента Андрія Богдана, набрала на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України необхідні 25 тисяч голосів.

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