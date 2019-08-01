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Богдан написав заяву про відставку - джерела

Богдан написав заяву про відставку - джерела

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Голова Офісу Президента України Андрій Богдан написав заяву на звільнення з посади. Про це УНН повідомили джерела.

Як повідомило джерело, у заяві зазначено, що Богдан просить звільнити його з посади "за власним бажанням".

Щоправда співрозмовник відзначив, що у заяві є цікавий момент, Богдан просить звільнити його "з моменту бажання".

Додамо, що наразі УНН не вдалось підтвердити чи спростувати цю інформацію в Офісі Президента України.

Нагадаємо, петиція, в якій вимагається усунення з посади глави Офіса президента Андрія Богдана, набрала на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України необхідні 25 тисяч голосів

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