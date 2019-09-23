Президент підписав закон про держпідтримку кінематографії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державну підтримку кінематографії. Про це УНН повідомили у пресслужбі ОПУ.
"Президент Володимир Зеленський підписав Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії" №76-IX, ухвалений Верховною Радою 12 вересня 2019 року", - сказано у повідомленні.
Відповідний проект закону Глава держави визначив як невідкладний для позачергового розгляду в парламенті.
Документ спрямований на забезпечення реалізації механізмів, закладених у законі "Про державну підтримку кінематографії в Україні", та врегулювання питання фінансової підтримки державою втілення проектів у сфері кінематографії.
Встановлюється, зокрема, що окремі платежі від суб'єктів кінематографії, пов’язані з одержанням ними державної підтримки, зараховуватимуться до спеціального фонду держбюджету і спрямовуватимуться на державну підтримку кінематографії.
Реалізація норм закону сприятиме розвиткові кіноіндустрії в Україні, а також залученню інвестицій у цю сферу.
Нагадаємо, 20 вересня Рада ухвалила зміни до закону щодо кінематографії.