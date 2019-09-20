Рада ухвалила зміни до закону щодо кінематографії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Народні депутати України ухвалили в цілому законопроект №1058 щодо державної субсидії для повернення частини витрат іноземними кінематографістами при виробництві фільму в Україні. Відповідне рішення підтримали 252 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні направлений на створення умов, які мають сприяти залученню позабюджетних коштів, у тому числі іноземних інвестицій та коштів від іноземних суб’єктів кінематографії, у галузь кіновиробництва.
На думку авторів законопроекту, реалізація окремих положень законопроекту сприятиме популяризації української культури, літературної творчості, архітектури тощо.
Нагадаємо, 12 вересня народні депутати України ухвалили за основу законопроект №1058 щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні.