ВР підтримала у першому читанні зміни до закону про кінематографію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Народні депутати України ухвалили за основу законопроект №1058 щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні. Відповідне рішення підтримали 285 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні направлений на створення умов, які мають сприяти залученню позабюджетних коштів, у тому числі іноземних інвестицій та коштів від іноземних суб’єктів кінематографії, у галузь кіновиробництва.
На думку авторів законопроекту, реалізація окремих положень законопроекту сприятиме популяризації української культури, літературної творчості, архітектури тощо.
При цьому більшістю парламентарі ухвалили рішення про скорочення на половину часу підготовки законопроекту до другого читання.
Нагадаємо, Верховна Рада включила до порядку денного зміни до Регламенту.