ВР поддержала в первом чтении изменения в закон о кинематографии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Народные депутаты Украины приняли за основу законопроект №1058 о государственной субсидии для возврата части квалификационных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине. Соответствующее решение поддержали 285 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно государственной субсидии для возврата части квалификационных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине направлен на создание условий, которые должны способствовать привлечению внебюджетных средств, в том числе иностранных инвестиций и средств от иностранных субъектов кинематографии, в отрасль кинопроизводства.
По мнению авторов законопроекта, реализация отдельных положений законопроекта будет способствовать популяризации украинской культуры, литературного творчества, архитектуры и тому подобное.
При этом большинством парламентарии приняли решение о сокращении на половину времени подготовки законопроекта ко второму чтению.
Напомним, Верховная Рада включила в повестку дня изменения в Регламент.