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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 59760 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111469 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103305 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110321 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119696 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148302 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148687 просмотра

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Президент подписал закон о господдержке кинематографии

Президент подписал закон о господдержке кинематографии

Киев  •  УНН

 • 17117 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственной поддержке кинематографии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ОПУ.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии" №76-IX, принятый Верховной Радой 12 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Соответствующий проект закона Глава государства определил как неотложный для внеочередного рассмотрения в парламенте.

Документ направлен на обеспечение реализации механизмов, заложенных в законе "О государственной поддержке кинематографии в Украине", и урегулирования вопроса финансовой поддержки государством реализации проектов в сфере кинематографии.

Устанавливается, в частности, что отдельные платежи от субъектов кинематографии, связанные с получением ими государственной поддержки, будут зачисляться в специальный фонд госбюджета и направлены на государственную поддержку кинематографии.

Реализация норм закона будет способствовать развитию киноиндустрии в Украине, а также привлечению инвестиций в эту сферу.

Напомним, 20 сентября Рада приняла изменения в закон относительно кинематографии.

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