Президент підписав закон для спрощення добровільного об’єднання громад

"17 березня Президент України Петро Порошенко підписав Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо добровільного приєднання територіальних громад (законопроект № 4772). Закон дає змогу суттєво пришвидшити формування спроможного базового рівня місцевого самоврядування, бо значно спрощує процедуру добровільного об’єднання громад", - йдеться у повідомленні.

“Безліч громад, які бачили у консолідації зусиль великі можливості для розвитку і прагнули об’єднатися, довгий час були заручниками сусідів, які з тих чи інших причин цього не хотіли. Зараз, коли закон дозволяє визнавати спроможними навіть ті громади, які об’єдналися не за перспективним планом, цей бар’єр зникає. Крім того, відтепер громади можуть без зайвих фінансових і політичних стресів приєднуватися до вже існуючих об’єднаних громад”, - зазначив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В.Негода.

Нагадаємо, 14 березня цього року ВР прийняла в цілому законопроект щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів (№5520). Коли закон набуде чинності, підстав не призначати вибори в об’єднаних та приєднаних громад з різних районів у ЦВК вже не буде.