Президент подписал закон для упрощения добровольного объединения общин

"17 марта Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно добровольного присоединения территориальных общин (законопроект № 4772). Закон позволяет существенно ускорить формирование способного базового уровня местного самоуправления, так как значительно упрощает процедуру добровольного объединения общин", - говорится в сообщении.

"Множество общин, видели в консолидации усилий большие возможности для развития и стремились объединиться, долгое время были заложниками соседей, которые по тем или иным причинам этого не хотели. Сейчас, когда закон позволяет признавать способны даже те общины, которые объединились не по перспективному плану, этот барьер исчезает. Кроме того, отныне общины могут без лишних финансовых и политических стрессов присоединяться к уже существующим объединенным общинам", - отметил первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства В.Негода.

Напомним, 14 марта этого года ВР приняла в целом законопроект об особенностях добровольного объединения территориальных общин, расположенных на территориях сопредельных районов (№5520). Когда закон вступит в силу, оснований не назначать выборы в объединенных и присоединенных общин из разных районов у ЦИК уже не будет.