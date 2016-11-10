Президент підписав Указ про звільнення голови Одеської ОДА М.Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко звільнив голову Одеської обласної державної адміністрації Михеіла Саакашвілі із займаної посади, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Відповідним указом П.Порошенко звільнив М.Саакашвілі з посади голови Одеської обласної державної адміністрації.
Також іншим своїм Указом Президент звільнив М.Саакашвілі з посади Радника Президента України (поза штатом).
Нагадаємо, що 7 листопада Голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив про те, що подає у відставку.