Президент подписал Указ об увольнении председателя Одесской ОГА М.Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко уволил председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили с занимаемой должности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Соответствующим указом П.Порошенко уволил М.Саакашвили с должности председателя Одесской областной государственной администрации.
Также другим своим Указом Президент уволил М.Саакашвили с должности Советника Президента Украины (вне штата).
Напомним, что 7 ноября Председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил о том, что подает в отставку.