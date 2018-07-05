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Президент Молдови сподівається, що ЄС призупинить макрофінансову допомогу його країні

Президент Молдови сподівається, що ЄС призупинить макрофінансову допомогу його країні

Київ • УНН

 • 8709 перегляди

КИШИНІВ-КИЇВ. 5 липня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон висловив надію, що ЄС призупинить виділення макрофінансової допомоги Молдові, щоб прискорити відхід від влади його політичних конкурентів. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, 5 червня, передає УНН.

"Упевнений, що сьогодні ЄС прийме рішення про зупинку фінансування і це прискорить відхід цієї влади на політичний смітник історії ... Після парламентських виборів, які відбудуться через кілька місяців ми будемо вести зважену зовнішню політику, налагодимо повноцінне стратегічне партнерство з Росією і взаємовигідні відносини з Заходом, включаючи США і ЄС ", - написав він.

Як повідомляв УНН, Єврокомісія вже призупинила виділення першого траншу РМ у зв'язку з тим, що в країні вибухнув скандал навколо скасування судом результатів виборів примара Кишинева через порушення порядку проведення передвиборної кампанії. Через це в Кишиневі проходять протестні демонстрації.

Нагадаємо, другий тур місцевих виборів пройшов 3 червня, в ньому переміг лідер партії "Платформа ДА" Андре Нестасе, його суперником був представник Партії соціалістів, лідером якої є президент Ігор Додон.

Президент Молдови Ігор Додон звинуватив Захід у "м'якій реакції" на скасування результатів виборів мера Кишинева, через що в Молдові проходять мітинги.

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