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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 83100 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Президент Молдовы надеется, что ЕС приостановит макрофинансовую помощь его стране

Президент Молдовы надеется, что ЕС приостановит макрофинансовую помощь его стране

Киев  •  УНН

 • 8709 просмотра

КИШИНЕВ-КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон выразил надежду, что ЕС приостановит выделение макрофинансовой помощи Молдове, чтобы ускорить уход от власти его политических конкурентов. Об этом он написал на своей странице в Facebook, 5 июня, передает УНН.

"Уверен, что сегодня ЕС примет решение об остановке финансирования и это ускорит уход этой власти на политическую свалку истории... После парламентских выборов, которые состоятся через несколько месяцев мы будем вести взвешенную внешнюю политику, наладим полноценное стратегическое партнерство с Россией и взаимовыгодные отношения с Западом, включая США и ЕС", - написал он.

Как сообщал УНН, Еврокомиссия уже приостановила выделение первого транша РМ в связи с тем, что в стране разразился скандал вокруг отмены судом результатов выборов примара Кишинева из-за нарушения порядка проведения предвыборной кампании. Из-за этого в Кишиневе проходят протестные демонстрации.

Напомним, второй тур местных выборов прошел 3 июня, в нем победил лидер партии "Платформа ДА" Андрэй Нэстасе, его соперником был представитель Партии социалистов, лидером которой является президент Игорь Додон.

Президент Молдовы Игорь Додон обвинил Запад в "мягкой реакции" на отмену результатов выборов мэра Кишинева, из-за чего в Молдове проходят митинги.

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