Президент Мексики хоче побудувати позитивні відносини з Д.Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто заявив, що хоче побудувати з США позитивні двосторонні відносини при обраному президентові Дональдові Трампі, передає УНН з посиланням на Reuters.
“У мене оптимістичний настрій щодо того, що ми (США і Мексика — ред.) зможемо вибудувати нову робочу програму порядку денного в сфері двосторонніх відносин, які будуть позитивними. Це принесе користь громадам обох країн,” — заявив Е.Ньєто.
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Повідомляється, що Е.Ньєто і Д.Трамп уже домовилися провести зустріч, але швидше за все це відбудеться після інавгурації Д.Трампа.
Нагадаємо, що раніше Д.Трамп заявив Е.Ньєто про право США на будівництво стіни на кордоні для захисту від нелегальних мігрантів. За словами новообраного президента США, Мексика відправляє в штати злочинців і обманює в торгових відносинах.