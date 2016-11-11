Президент Мексики хочет построить позитивные отношения с Д.Трампом

"У меня оптимистичный настрой относительно того, что мы (США и Мексика - ред.) сможем выстроить новую рабочую программу повестки дня в сфере двусторонних отношений, которые будут положительными. Это принесет пользу общинам обеих стран ", - заявил Э.Ньето.

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Сообщается, что Э.Ньето и Д.Трамп уже договорились провести встречу, но скорее всего это произойдет после инаугурации Д.Трампа.

Напомним, что ранее Д.Трамп заявил Э.Ньето о праве США на строительство стены на границе для защиты от нелегальных мигрантов. По словам новоизбранного президента США, Мексика отправляет в штаты преступников и обманывает в торговых отношениях.