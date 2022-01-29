Президент Хорватії знову зробив заяву про Україну: згадав про вибачення прем'єра

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Міланович сказав, що він не є "ворогом України чи другом Росії". Він додав, що, мовляв, "ніколи не пив кави з російським послом".

На запитання журналістів, чи вважає він, що перебільшив у своїх попередніх коментарях, Міланович сказав: "Я не перебільшував. Україна має проблеми". Тут президент Хорватії порадив Києву переговори із "сепаратистами". "З ними треба говорити, а не йти в конфронтацію з ядерною силою. Хто їх до цього заохочує, той шарлатан, а їх багато в ЄС", - вважає Міланович.

"Пленкович діє як український агент, а я як хорватський президент", - висловився Міланович.

Каже, що його цікавить лише безпека хорватів. На запитання, чи він вважає, що йому варто вибачитися, Міланович відповів: "У кого я маю вибачатися? У жодному разі. Прем’єр-міністр (...) робив це і за часів Колінди Грабар-Кітарович, хоча тоді ситуація була іншою. Вона намагалася щось побудувати з Росією в якихось дипломатичних тонах. Пленкович був категорично проти. На жаль, він був прем'єр-міністром навіть тоді. Мене хвилює лише інтерес Хорватії".

Контекст

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив недавно, що Україні не місце в НАТО через її корумпованість, і у разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій.

У відповідь МЗС України вимагало публічного спростування образливих заяв президента Хорватії та їх неповторення у майбутньому.

У дипвідомство також викликали посла Хорватії, крім того, посол України також здійснить відповідний демарш у Загребі.

Після цього прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вибачився за заяви президента країни Зорана Мілановича про Україну. А Зоран Міланович потрапив до бази сайту "Миротворець".