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Президент Хорватії знову зробив заяву про Україну: згадав про вибачення прем'єра

Президент Хорватії знову зробив заяву про Україну: згадав про вибачення прем'єра

Київ • УНН

 • 95124 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Президент Хорватії Зоран Міланович знову відзначився заявою про Україну, зокрема, звинувативши прем'єр-міністра країни Андрея Пленковича в тому, що той діє як "український агент". Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу RTL, повідомляє УНН з посиланням на портал Jutarnji list.

Деталі

Міланович сказав, що він не є "ворогом України чи другом Росії". Він додав, що, мовляв, "ніколи не пив кави з російським послом".

На запитання журналістів, чи вважає він, що перебільшив у своїх попередніх коментарях, Міланович сказав: "Я не перебільшував. Україна має проблеми". Тут президент Хорватії порадив Києву переговори із "сепаратистами". "З ними треба говорити, а не йти в конфронтацію з ядерною силою. Хто їх до цього заохочує, той шарлатан, а їх багато в ЄС", - вважає Міланович.

"Пленкович діє як український агент, а я як хорватський президент", - висловився Міланович.

Каже, що його цікавить лише безпека хорватів. На запитання, чи він вважає, що йому варто вибачитися, Міланович відповів: "У кого я маю вибачатися? У жодному разі. Прем’єр-міністр (...) робив це і за часів Колінди Грабар-Кітарович, хоча тоді ситуація була іншою. Вона намагалася щось побудувати з Росією в якихось дипломатичних тонах. Пленкович був категорично проти. На жаль, він був прем'єр-міністром навіть тоді. Мене хвилює лише інтерес Хорватії".

Контекст

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив недавно, що Україні не місце в НАТО через її корумпованість, і у разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій.

У відповідь МЗС України вимагало публічного спростування образливих заяв президента Хорватії та їх неповторення у майбутньому.

У дипвідомство також викликали посла Хорватії, крім того, посол України також здійснить відповідний демарш у Загребі.

Після цього прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вибачився за заяви президента країни Зорана Мілановича про Україну. А Зоран Міланович потрапив до бази сайту "Миротворець".

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