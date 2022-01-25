"Україні не місце у НАТО" і "Загреб дистанціюється від ескалації РФ": президент Хорватії зробив низку різких заяв
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО і у разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій. Про це пише УНН із посиланням на заяву Мілановича, яку цитує хорватське видання Dnevnik.
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“Україні не місце в НАТО... Україна досі залишається однією з найбільш корумпованих країн...”, — заявив Міланович.
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Відповідаючи на запитання, як Хорватія відреагує на ситуацію в Україні, Міланович сказав, що нічого спільного з цим не будуть мати.
“Ми не маємо до цього жодного стосунку і не матимемо нічого, я гарантую це... Хорватія не тільки не пошле, а й у разі ескалації відкличе (з НАТО — ред.) всіх, до останнього хорватського солдата. До останнього!” — пообіцяв президент.
За словами Мілановича, він буде всіма силами ставати на заваді будь-якому залученню Хорватії до конфлікту між РФ і Україною.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.
Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.