"Украине не место в НАТО" и "Загреб дистанцируется от эскалации РФ": президент Хорватии сделал ряд резких заявлений

Цитата

“Украине не место в НАТО... Украина до сих пор остается одной из самых коррумпированных стран...", - заявил Миланович.

Детали

Отвечая на вопрос, как Хорватия отреагирует на ситуацию в Украине, Миланович сказал, что ничего общего с этим не будут иметь.

"Мы не имеем к этому никакого отношения и не будем иметь ничего, я гарантирую это. Хорватия не только не пошлет, но и в случае эскалации отзовет (из НАТО — ред.) всех, до последнего хорватского солдата. До последнего!” — пообещал президент.

По словам Милановича, он будет всеми силами препятствовать любому привлечению Хорватии к конфликту между РФ и Украиной.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.