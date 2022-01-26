Прем'єр Хорватії вибачився за слова президента про Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вибачився за заяви президента країни Зорана Мілановича про Україну. Заява прем’єра опублікована пресслужбою уряду Хорватії, пише УНН.
Цитата:
“З огляду на те, що наших солдатів немає в Україні, а контингент, дислокований у Польщі, повернувся, я не знаю, яких солдатів має намір вивести президент. Його заява про корумпованість України не є нашою позицією, і від імені уряду я перепрошую українців за такі туманності”, — цитує прем’єра пресслужба уряду.
Деталі
За словами Пленковича, політика Хорватії спрямована на деескалацію напруженості, запобігання конфліктам та підтримку цілісності України.
“Це наша принципова позиція, і вкладом є досвід Хорватії з мирної реінтеграції, і ми можемо запропонувати його як модель розв’язання та реінтеграції окупованих територій України”, — сказав очільник уряду країни.
Контекст
Президент Хорватії Зоран Міланович заявив напередодні, що Україні не місце в НАТО через її корумпованість, і у разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій.
У відповідь МЗС України вимагало публічного спростування образливих заяв президента Хорватії та їх неповторення у майбутньому.
У дипвідомство також викликали посла Хорватії, крім того, посол України також здійснить відповідний демарш у Загребі.