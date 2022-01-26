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Премьер Хорватии извинился за слова президента об Украине

Премьер Хорватии извинился за слова президента об Украине

Киев • УНН

 • 34181 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился за заявления президента страны Зорана Милановича об Украине. Заявление премьера опубликовано пресс-службой правительства Хорватии, пишет УНН.

Цитата:

“Учитывая, что наших солдат нет в Украине, а контингент, дислоцированный в Польше, вернулся, я не знаю, каких солдат намерен вывести президент. Его заявление о коррумпированности Украины не является нашей позицией, и от имени правительства я извиняюсь перед украинцами за такие туманности”, — цитирует премьера пресс-служба правительства.

Детали

По словам Пленковича, политика Хорватии направлена на деэскалацию напряженности, предотвращение конфликтов и поддержку целостности Украины.

“Это наша принципиальная позиция, и вкладом является опыт Хорватии по мирной реинтеграции, и мы можем предложить его как модель решения и реинтеграции оккупированных территорий Украины”, — сказал глава правительства страны.

Контекст

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил накануне, что Украине не место в НАТО из-за ее коррумпированности, и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий.

В ответ МИД Украины потребовал публичного опровержения оскорбительных заявлений президента Хорватии и их неповторение в будущем.

В дипведомство также вызвали посла Хорватии, кроме того, посол Украины также осуществит соответствующий демарш в Загребе.

Украинские Национальные Новости

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